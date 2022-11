Pensioni Inps | a dicembre in arrivo la sorpresa

Borsa Italiana

... per chi, come quando, quando si può richiedere e e come fare domandaBonus 200 euro esteso a Settembre - Ottobre e 150 a Novembre con tante e interessati agevolazioni Banconote e monete da non ......del messaggio dell'che alleghiamo di seguito. Messaggio numero 4101 del 14 - 11 - 2022 Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale. leggi anche, ... Pensioni: Inps, salite a 900 mila in 2021, in 9 mesi 2022 a 722 mila Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I titolari di pensione e con lavoro autonomo devono dichiarare entro il 30 novembre all'Inps i redditi 2021. Le istruzioni nel messaggio numero 4101 del 14 novembre. Chi viene escluso.