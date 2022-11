Natalya | “Voglio diventare una Grand Slam Champion | mi manca il titolo di Raw”

(Di mercoledì 16 novembre 2022)è una vera veterana nel mondo del wrestling professionistico. Ha vinto diversi titoli durante il suo periodo di permanenza in WWE, ma anche lei ha degli obiettivi importanti da raggiungere. Tra questi, il desiderio diunanella compagnia, che per ora rimane il suo obiettivo finale. La Queen of Harts ha debuttato nella federazione nel 2008 ed è riuscita a conquistare un’enorme base di fan grazie alla sua dedizione all’arte del wrestling professionistico. Ha detenuto il Diva’sship, lo Smackdown Women’s Title e si è laureata WWE Women’s Tag Team. Finora le è sfuggito solo il Raw Women’sship. Intervenendo a Faction 919, ha parlato proprio di questo obiettivo. Le sue parole “Non ho ...

World Wrestling

Loseva, vicedirettore del canale Rt , emittente legata al Cremlino, parla della fine di ... Dice di non pentirsi di nulla di quanto fatto dall'inizio del conflitto: 'chiarire. Quello che ...... dove è stato insignito del Premio Circolo del Cinema di Verona,Vorozhbit ha dichiarato: "... [...] Con Bad Roadsspaventare coloro che pensano che questa guerra sia molto lontana da loro ... Personalità delle MMA si candida come manager on-screen di Ronda Rousey Natalya è una vera veterana nel mondo del wrestling professionistico. Ha vinto diversi titoli durante il suo periodo di permanenza in WWE, ma anche lei ha degli obiettivi importanti da raggiungere. Tr ...Negli ultimi anni, una delle protagoniste femminili dei ring della WWE che è più cresciuta davanti ai teleschermi della federazione è indubbiamente Ronda Rousey, attualmente ex campionessa di Friday N ...