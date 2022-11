Napoli | bomba d' acqua | donna salvata | chiuse le metro Garibaldi e Circum San Giorgio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Prosegue l'allerta gialla per il maltempo, forte pioggia sul capoluogo Campano. Unarimasta bloccata in auto a causa del temporale è stata soccorsa dai ...

Prosegue l'allerta gialla per il maltempo, forte pioggia sul capoluogo Campano. Una donna rimasta bloccata in auto a causa del temporale è stata soccorsa dai ...d'acqua stamattina sue provincia. Gravi disagi a causa del maltempo in diverse zone della città e dell'hinterland . Allagamenti sono stati segnalati nel centro a causa delle carditoie ...Dopo il temporale una strada allagata nel centro di Napoli a causa delle caditoie otturate Dopo il temporale una strada allagata nel centro di Napoli a causa delle ...Prosegue l'allerta gialla per il maltempo, forte pioggia sul capoluogo Campano. Una donna rimasta bloccata in auto a causa del temporale è stata soccorsa dai carabinieri ...