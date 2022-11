Logico e Uni al lavoro per standardizzazione sul gioco online

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Creare degli standard adatti al settore del(Lega Operatori Canale) collabora con Uni Ente Italiano di Normazione per definire delle norme tecniche per migliorare i ...

Infatti, la commissione tecnica "Servizi"- della quale è componente dallo scorso luglio - interfaccia i lavori di normazione europea del Cen/Tc 456 Online gambling dai quali è già ... LOGiCO e UNI al lavoro per la standardizzazione sul gioco online Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Creare degli standard adatti al settore del gioco online. Logico (Lega Operatori Canale Gioco Online) collabora con Uni Ente Italiano di Normazione per definire delle norme ...