Inter-Skriniar si fa sul serio | le ultime sul rinnovo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Marotta e Ausilio hanno fissato la data per ildi Milan. Nella giornata odierna si terrà una video call tra i dirigenti nerazzurri e l’entourage del giocatore. L’obbiettivo è quello di trovare un accordo. MIilandifensoreMilannon ha mai ceduto alle avance di club importanti, una su tutte il PSG che questa estate ha provato ad affondare il colpo. Anzi, il difensore ha sempre manifestato la sua volontà nel rimanere un punto fermo della difesa nerazzurra. Le cifre stellari offerte dai francesi hanno fatto vacillare sia club che giocatore, ma il difensore slovacco non intende muoversi da Milano. Ed è proprio questo attaccamento alla maglia che avrebbe convinto Marotta ed Ausilio ad offrire unda big al pilastro della difesa ...

Intervenuto dagli studio di TeleLombardia , il giornalista di fede nerazzurra, Fabrizio Biasin torna a parlare del rinnovo contrattuale di Milane rivela come procede la trattativa, delineando anche una deadline che sarebbe stata presa di comune accordo tra la società e il giocatore, che resta sempre sul taccuino del PSG :... Stefano De Grandis , sottolinea la differenza di trattamento riservata a Stefan De Vrij e Milan. In particolare, De Grandis si sofferma sulla gara che ha visto l'imporsi a Bergamo ...Il disegno di mercato del club nerazzurro è frustrato sul nascere dalla mancata cessione di un giocatore che ancora non convince ...La dirigenza è vicinissima a chiudere la trattativa di rinnovo con il difensore dopo mesi di speculazioni, gran sollievo per Inzaghi ...