Il premier Duda | ' Il missile caduto in Polonia è stato probabilmente un incidente sfortunato'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) 'Siamo in contatto diretto con i nostri alleati della Nato. Sottolineo: non abbiamo prove precise che ci permettano di concludere che si è trattato di un attacco alla'. Lo afferma il ...

Lo afferma il presidente polacco Andrzej, come riportato nell'account Twitter della presidenza polacco. 'Gli ambasciatori stanno attualmente discutendo e la Polonia non ha chiesto consultazioni ..."C'è un'alta probabilità che fosse un missile della difesa aerea ucraina", ha continuato. ... Lo ha detto ilpolacco, Mateusz Morawiecki. "Tutte i nostri colloqui testimoniano che siamo in ..."Probabilmente si è trattato di uno sfortunato incidente". Così Andrzej Duda, presidente della Polonia sul missile caduto ieri.Il missile caduto in Polonia è stato "probabilmente un incidente sfortunato". Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda.