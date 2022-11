Il Paese è in ritardo nella trasformazione digitale Anitec | formazione diffusa al lavoro ICT

Leggi su fmag

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Realizzare un sistema dialICT è necessaria per accelerare ladel: è quanto è emerso alla presentazione di ieri del Positioning Paper “Ladelle competenze avanzate Ict: Linee guida per una Scuola” di-Assinform che contiene proposte specifiche per la progettazione e l’attuazione di un sistema dialIct, nonché indicazioni di policy a supporto della fattibilità del sistema. Secondo-Assinform, l’Associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’Ict, il gap di competenze Ict specialistiche in Italia è uno dei fattori ...