Crisi delle criptovalute | la piattaforma Genesis blocca i prelievi dai conti “Le richieste superano la nostra liquidità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’operatore dihato il ritiro dai suidopo un’esplosione “abnormal”di prelievo. La nuova corsa virtuale agli sportelli segue i fallimenti di Ftx e Blockfi e mostra come ladel settore si stia allargando come paventato da molti osservatori. Il bitcoin è in calo dell’1,8% a 16.572 dollari. (Ether – 2,9%). Come ha spiegato l’amministratore delegato della società Derar Islim, ledi prelievo hanno superato ladi cui dispone il gruppo. Per fare fronte alledovrebbe quindi vendere asset in suo possesso.sta lavorando con alcuni consulenti per valutare le opzioni a disposizione tra cui non è esclusa la raccolta di ...