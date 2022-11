Cessione Sampdoria | Di Silvio | 'Si può chiudere entro Natale'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Da 'Giorni, non settimane' a 'Prima del Bologna' sino a 'Prima del Mondiale'. La dead line per ladella...

Samp News 24

La vicenda dello sceicco Al Thani, potenziale acquirente, e dell'auspicabiledellasi arricchisce di un nuovo capitolo. Nell'ambito di questa trattativa ormai infinita, è stato diffuso un comunicato attribuito a Imad Aounallah, uomo di fiducia dello sceicco ...Una mossa che tranquillizzerà i creditori delle due società dei Ferrero messe in concordato preventivo, i quali attendono dalladellai 40 milioni a soddisfazione dei propri ... Cessione Sampdoria, Di Silvio: «Si può chiudere prima di Natale» "Sampdoria, i tifosi contro Ferrero. Lanna: io resto, non mi ha scelto lui", si legge stamane in taglio alto su Il Secolo XIX. Caos a Genova dopo le dichiarazioni di Ferrero: i tifosi insorgono, Lanna ...La nota, firmata dallo sceicco, fa il punto della situazione: spiega che si continua a lavorare per l'acquisizione del club, ma tra firma e intestazione c'è un refuso ...