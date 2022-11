Vela | Route du Rhum 2022 | Beccaria è 4° al passaggio delle Azzorre | Bona in scia

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) Un gruppone nel bivio. La bolina è stata dura, ma gli Alisei si avvicinano, anche se c’è ancora da faticare. Ladu, nella Class 40, ha otto imbarcazioni in 80 miglie nautiche. In testa c’è Yoan Rickomme (Paprec Arkea), seguito da Xavier Macaire (Groupe SNEF), Corentin Douguet (Innoveo) e dall’italiano Ambrogio(Alla Grande Pirelli), che difende la quarta posizione a +26.4 nm. Ottavo invece è Alberto(IBSA).sul suo sito ufficiale ha fornito un aggiornamento nella notte di ieri. E per lui c’è un bivio: “Questa doveva essere l’ultima depressione prima di entrare negli alisei, venti dove non avrei usato il j2, invece a quanto pare i modelli vedono una nuovo fronte da passare domani notte verso mezzanotte. Ho 2 opzioni, o ...