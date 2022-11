Traffico Roma del 15-11-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 novembre 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani ancorasulle strade della capitale code sulla tangenziale est direzione San Giovanni tra Corso di Francia e la Salaria e poi direzione stadio tra via dei Monti Tiburtini e la Salaria code anche su viale Castrense nelle due direzioni si rallenta sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Flaminia Salaria più avanti tra Nomentana e svincolo A24rallentato anche lungo la carreggiata esterna del raccordo tra laFiumicino e la Laurentina qui anche per incidente altri incidenti con difficoltà di transito in via Prenestina altezza via Tor de Schiavi e poi in via Pollenza nei pressi di via del Casale di San Basilio per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie ...