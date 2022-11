Shireen Abu Akleh | l’Fbi apre un’indagine sulla reporter di Al Jazeera uccisa in Cisgiordania

(Di martedì 15 novembre 2022)ha apertomorte della giornalista di AlAbulo scorso 11 maggio mentre documentava gli scontri tra esercito israeliano e miliziani palestinesi nel campo profughi di Jenin, in. A riferirlo sono cinque fonti informate al sito statunitense Axios secondo cui il dipartimento di giustizia americana avrebbe informato il ministro della Giustizia israeliano dell’apertura del fascicolo da parte dell’agenzia governativa di polizia federale degli Stati Uniti. Tempestiva la risposta di Israele che tramite il ministro della Difesa Benny Gantz ha dichiarato che «non coopererà», definendo – inoltre – l’indagine «un grave errore». «L’Israel defence forces ha condotto...

