Sampdoria | ballano 25-30 milioni di versamenti

(Di martedì 15 novembre 2022) Il 16 dicembre è prevista la scadenza deifiscali e per la25-30di rosso La data del 16 dicembre preoccupa lae molte altre società italiane. Tra circa un mese è prevista la scadenza deifiscali e per il club blucerchiato25-30di euro. Un campanello d’allarme che preoccupa i vertici societari, considerati i conti in rosso. Nei prossimi giorni il vicepresidente Antonio Romei indagherà sulle dinamiche politiche che riguardano i temi finanziari. Tuttavia, il Governo non sembra intenzionato a concedere ulteriori dilazioni nonostante le rassicurazioni sul provvedimento salva-calcio. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News ...

Samp News 24

Il 16 dicembre è prevista la scadenza dei versamenti fiscali e per la25 - 30 milioni di rosso La data del 16 dicembre preoccupa lae molte altre società italiane. Tra circa un mese è prevista la scadenza dei versamenti fiscali e per il club ...Osimhen e Kvaratskhelia © LaPresseIn difesa, però, i neroverdiclamorosamente e vanno sotto ... Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8,6, ... Sampdoria, allarme per i conti in rosso: ballano 25-30 milioni Il 16 dicembre è prevista la scadenza dei versamenti fiscali e per la Sampdoria ballano 25-30 milioni di rosso La data del 16 dicembre preoccupa la Sampdoria e molte altre società italiane. Tra circa ...La data del 16 dicembre preoccupa la Sampdoria e molte altre società italiane. Tra circa un mese è prevista la scadenza dei versamenti fiscali e per il club blucerchiato ballano 25-30 milioni di euro.