Pneumatici invernali o catene | dal 15 novembre scatta l’obbligo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Anche se stiamo vivendo un autunno anomalo e le alte temperature delle ultime settimane potrebbero aver confuso le idee, questo è il periodo dell’anno in cui provvedere al cambio gomme, quindi mettendo via le estive e montando quelle– adatte a condizioni di asfalto bagnato o ghiacciato – o perlomeno munirsi diper la neve. La direttiva che, come ogni anno, imponedi percorrere alcuni tratti stradali e autostradali soltanto con veicoli equipaggiati con– il sitosottocontrollo.it di Assogomma e Federpneus raccoglie le ordinanze in merito per regioni -,da martedì 15e resterà in vigore fino al 15 aprile (con deroga fino a un mese dopo, il 15 maggio). I...