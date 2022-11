Nigeria | Oparaku | «Osimhen deve essere sanzionato»

(Di martedì 15 novembre 2022) Mobi, ex stella della, contro: «Questo è un sabotaggio. Non era infortunato, non è stato sostituito per l’infortunio» L’ex nazionaleno Mobi, stella della Nazionale al Mondiale del 1998 e medaglia d’oro alle Olimpiadi di due anni prima, ha attaccato duramente l’attaccante del Napoli Victorche non ha risposto alla convocazione per l’amichevole con il Portogallo che si giocherà giovedì alle ore 19,45. «Questo è un sabotaggio. Non era infortunato, l’ho visto nel fine settimana e non è stato sostituito a causa di un infortunio”, ha detto. Aggiungendo: «La sua assenza è data dal fatto che è solo un’amichevole e non andiamo ai Mondiali. É un comportamento sbagliato». L’ultima apparizione di ...

