Napoli | dieci coltellate alla moglie | arrestato un 37enne La donna è ricoverata

napolipiu.com

La sua vittima ora è in prognosi riservata. Ha colpito la moglie concoltellate. La donna è ricoverata in ospedale in prognosi riservata mentre lui è stato ... in provincia di. In manette è ...Hospice: 10 storie da raccontare', edito da La Valle del tempo di, che sarà presente al ... Lestorie di Piscopo sonostorie di vita, d'intimità, di passioni, di sguardi, di amicizie ... Napoli da dieci in pagella: gioco strepitoso, i voti di Corriere dello Sport Un uomo di 37 anni è stato arrestato ieri sera a Giugliano dai carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Giugliano per tentato omicidio e maltrattamenti. Secondo ...La sua vittima ora è in prognosi riservata. Ha colpito la moglie con dieci coltellate. La donna è ricoverata in ospedale in prognosi riservata mentre lui è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri.