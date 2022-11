(Di martedì 15 novembre 2022) Il presidente ucraino si rivolge provocatoriamente al "caro G19", presenta 10 condizioni per la pace e avverte l'Occidente che si opporrà a un accordo Minsk-3. Nella bozza finale a Bali compare la parola "guerra" e la condanna della maggioranza dei Grandi. Lavrov protesta: "Cercano in ogni modo di politicizzare" il G20

Dopo una giornata, quella di lunedì, durante la quale tra Kherson, Ankara e Bali è spuntata la parola pace, Volodymyr Zelensky si è rivolto al "caro G19", cioè ai leader del G20 con una frecciata. Mosca rompe il decalogo di Zelensky: "Non vuole trattare, l'operazione prosegue" Giorgia Meloni rompe con il passato del suo predecessore, e a poche settimane dall'insediamento rompe con i partner europei. Il presidente ucraino si rivolge provocatoriamente al "caro G19" e avverte l'Occidente che si opporrà a un accordo Minsk-3. Nella bozza finale a...