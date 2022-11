(Di martedì 15 novembre 2022) Peril 2022 è stato un anno così intenso che meritava di essere chiuso in bellezza. Il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista per È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino (con cui è volata agli Oscar), l’eco del successo di Lolita Lobosco – seconda serie più vista appena dietro Montalbano (un doppio successo formato famiglia) – di cui ha appena finito di girare la nuova stagione e poi un nuovo ruolo nel prossimo film di Ferzan Özpetek. Un tesoretto di gol cui si è aggiunge ora Food Wizards, ilanimato di Rai YoYo cui è ideatrice e produttrice (con la sua società Zocotoco), che ha come protagonisti tre magici guerrieri che salvano il mondo colpi di. «Volevamo raccontare aiquanto ilsia alleato prezioso del nostro corpo e come ...

Nel cast anche attrici affermate comee Greta Scarano , Aurora Giovinazzo vista in Freaks Out e Anni da cane , l ex rugbista e modello - influencer Alvise Rigo e il giovane attore ...Nel cast anche, Greta Scarano, Aurora Giovinazzo, Alvise Rigo, Giancarlo Commare. Fine anni '70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano ... Luisa Ranieri: «Un cartone per parlare di cibo e sana alimentazione ai bambini» Intervista all'attrice che ha ideato e prodotto Food Wizards, il cartoon in onda su Rai YoYo dal 14 novembre che racconta in un modo nuovo e divertente alimentazione e benessere. «A gennaio torno in t ...Genisi, nata a Bari, è la mamma di Lolita Lobosco, la protagonista di molti suoi libri trasformati poi nella fortunatissima fiction di Rai1 con Luisa Ranieri. Già nella fiction ci sarà la nostra ...