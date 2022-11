Il canone Rai? Ecco cosa accadrà da gennaio 2023

Wired Italia

Il Ministero dell'economia e delle finanze, guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti, ha comunicato che ilrimarrà nella bolletta elettrica anche nel 2023 . Il governo non rispetterà ...Ilcontinuerà a essere riscosso attraverso le bollette elettriche . Lo precisa il ministero dell'Economia guidato da Giancarlo Giorgetti , con una nota in cui comunica che 'le voci di un'... Canone Rai, si pagherà in bolletta anche nel 2023 Canone RAI confermato ancora in bolletta per tutto il 2023. Arriva la nota del Mef e del ministro Giorgetti che frena le attese del Leader della Lega Matteo Salvini. Ecco le ultime notizie a riguardo.(Adnkronos) - "Il canone Rai è sacrosanto ed è giusto che vada nella bolletta della luce visto che era una tra le imposte più evase". Così il giornalista e conduttore di 'Porta a Porta', Bruno Vespa, ...