FreeNotFreezed | Governo sostenga le vittime di violenza

(Di martedì 15 novembre 2022) Una statua di ghiaccio che rappresenta tutte le donne che escono dagli abusi. Testa alta, sguardo coraggioso, passo in avanti verso il futuro a simboleggiare la volontà di riprendere in mano la propria vita, volontà che però non si realizza, che resta congelata. Il gelo è metafora dello stallo che vivono leche hanno progetti e

Per questo oggi è stata lanciata anche una petizione, sul sito actionaid.it/per chiedere al nuovostrumenti e politiche per garantire alle donne in fuoriuscita dalla violenza ...Da oggi sul sito actionaid.it/è attiva la petizione "per chiedere al nuovodi mettere in campo degli strumenti concreti per supportare queste donne, come un reddito, quindi un ...A svelare l'opera questa mattina a Roma, Claudia Gerini, ambasciatrice della campagna #FreeNotFreezed di ActionAid che, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza ...Testa alta, espressione decisa, un piede davanti all'altro che testimonia la volontà di camminare verso il futuro e di riprendersi la propria vita. Peccato che la protagonista di questo cambiamento, ...