F1 | chi è Frédéric Vasseur | la carriera del prossimo team principal Ferrari

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) La notizia è di quelle che scuote il paddock della F1 a pochi giorni dall’ultimo GP in quel di Abu Dhabi. Lasembra abbia deciso di sostituire Mattia Binotto concomedella scuderia. Il 54enne ingegnere francese è da decenni nel mondo delle corse, ed è attualmente ile CEO dell’Alfa Romeo-Sauber. Ruolo che ricopre dall’annata 2017, dopo aver lasciato la Renault dopo un solo anno per incomprensioni con l’amministratore delegato Cyril Abiteboul. Sempre con la casa automobilistica francese, aveva però lavorato nel corso del ventennio precedente. Fonda nel 1996 ilASM, con il quale porta alla vittoria nel Campionato di Formula 3 Euroserie piloti come Romain Grosjean e soprattutto Lewis Hamilton ...