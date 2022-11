ATP Finals 2022 | Felix Auger-Aliassime | “Oggi ho ritrovato il mio gioco | ora sono pronto per Fritz”

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo la sconfitta nella prima partita contro il norvegese Casper Ruud, il canadeseha superatoa Torino lo spagnolo Rafael Nadal per 6-3 6-4 ed è ora in piena corsa per la qualificazione alle semifinali delle ATP(sarà decisivo l’incontro di giovedì contro lo statunitense Taylor). Intervenuto a fine partita ai microfoni dell’ATP,ha subito affermato: “Penso che avendo già giocato una partita qui, miabituato alle condizioni del campo centrale. Questo mi ha aiutato molto. Ho sentito che il mioera migliore. Il mio servizio è stato ottimo e la risposta e il rovesciostati molto ...

