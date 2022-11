Qatar 2022 | Fiorello attacca con l’ironia | “Hanno i diritti umani sullo zerbino | prima giocavano nei pozzi di petrolio?”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Anche Rosariosi espone sulla questione dei Mondiali di, nel corso della diretta Instagram di “Aspettando Viva Rai2!”. Tra ironia e serietà, il comico ha toccato alcuni dei temi caldi delle ultime settimane: “Abbiamo fermato il nostro campionato, il più bello del mondo, per questi Mondiali in un paese senza tradizione calcistica. Madei Mondiali quando maiin? Neidi? Non c’era spazio, c’erano le trivelle.”anche sui: “Avete sentito cosa dicono sugli omosessuali? Si dovrebbero ritirare tutti da questi Mondiali, in un paese dove gli abitanti...

... Giovanni Di Lorenzo apre questa stranissima settimana dell'Italia con due amichevoli, mercoledì l'Albania, domenica l'Austria, mentre il resto del mondo che conta va in. Di Lorenzo ha 23 ...... in Belgio, che ha profetizzato: il Brasile ha il 21% di chances di vincere il Mondiale in. ... fuori ai gironi) e assenze (2018 e). Alex Livesey - FIFA Neymar, tanta Juve e… Ma ...L'Italia di Mancini ha fallito la qualificazione dopo la vittoria dell'Europeo ma all'appuntamento Mondiale mancheranno altre big del calcio internazionale come Colombia, Cile, Norvegia e .... Se la n ...La pausa Mondiali può avere inizio: è tempo di bilanci e di riflessioni nei club della Serie A. Anche e soprattutto in casa Roma.