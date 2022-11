Olimpiadi Parigi 2024 | le mascotte sono due berretti frigi | simbolo di libertà ed inclusione

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ledisempre più vicine. Manca soltanto un anno e mezzo alla trentatreesima edizione estiva della manifestazione a cinque cerchi, che si svolgerà nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto. Il comitato organizzatore ha pubblicato nelle scorse ore il design dellaolimpica. Si è scelto, per i prossimi giochi, l’immagine di due, uno dedicato ai Giochi olimpici ed uno per quelli paralimpici; il secondo è alquanto riconoscibile poiché ha, al posto della gamba destra, una protesi da corsa. L’organizzazione ha scelto i duepoiché rappresentano in tutto il mondo un vero e propriodistorica: erano infatti indossati da ...

Si chiamano Phryge Olimpica e Phryge Paralimpica e sono le due mascotte dei Giochi che si terranno nella capitale ...Quindi alledi2024 l'equitazione c'è, e per i senior il cambiamento arriverà dopo, con le qualificazioni verso Los Angeles 2028 . E per i più giovani