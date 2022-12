(Di lunedì 14 novembre 2022) Il webinar 'Economia: Italia Calling ', dalle ore 9.25 in streaming su ilmessaggero.it, ilgazzettino.it, ilmattino.it. corriereadriatico.it e quotidianodipuglia.it. Con gli interventi di Marco ...

Italia Informa

...di milioni di cittadini e di aziende italiane e internazionali da oggi hanno un alloggio... 'Progettiamo i nostri campus tecnologici non solo con l'obiettivo di renderli a prova di, ma ...... non semplicemente sulla memoria storica degli utenti, ma suldei ragazzi. Assolutamente sì. ... Teniamoalla cultura, alla contaminazione culturale, quindi ci sono un sacco di brainstorming ... Convegno “Molto Futuro”. Luigi Ferraris, AD Gruppo FS: “Con i nostri investimenti +20% di capacità trasporto” A Milano la mostra che celebra mecenati, collezionisti e filantropi attraverso i capolavori di Michelangelo, Caravaggio, Hayez, Morandi. E tanti altri ...Giulia e Silvia Provvedi da X Factor nel 2012 alla vittoria dell’Isola dei Famosi. Sono al cinema con il film «California» e annunciate in «Avanti un altro» con Paolo Bonolis: «Tutto top secret. Ci ha ...