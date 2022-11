Calcio News 24

quali sono gli Stati che ne fanno parte, in maniera permanente oppure su invito ( G20, TUTTI I ... Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia,, ...l'elenco completo degli uomini a disposizione del ct delGerardo Martino: Portieri: William Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota; Difensori: Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, ... Messico: ecco i convocati per il Mondiale in Qatar Tata Martino, commissario tecnico del Messico, ha diramato la lista dei convocati per i Mondiali in Qatar. La lista Tata Martino, ct del Messico, ha ...Mondiali Qatar 2022, i convocati del Messico: sono presenti l'attaccante del Napoli Irving Lozano e il difensore della Cremonese Joan Vasquez ...