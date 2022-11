L’idea di Pantone per i Mondiali di Calcio | la bandiera bianca per aggirare i divieti

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 14 novembre 2022) Manca veramente poco all’inizio deidipiù dibattuti di sempre. Nel contestatissimo emirato del Qatar, dove ai tifosi ospiti è vietato guardare negli occhi un qatariota, avvicinarsi o abbracciare ospiti di sesso femminile, vestirsi con abiti che non coprano spalle e ginocchia e sventolare unaarcobaleno, c’è qualcuno che ha trovato un astuto rimedio proprio perquest’ultimo divieto. La maglietta per dire stop all’omotransfobiaIl bianco per evitare ogni tipo di censura L’associazione francese Stop Homophobie e, nota azienda statunitense che si occupa principalmente di tecnologie per la catalogazione dei colori e della produzione del sistema di identificazione di questi ultimi, hanno unito le forze per realizzare Colors of Love,...