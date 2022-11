Il Ringraziamento di Coldiretti Udine per i doni della terra

Leggi su udine20

(Di lunedì 14 novembre 2022) «Chi ci si dimentica di ringraziare è quasi inevitabile che sia portato a considerare la natura non come dono ricevuto, ma come proprietà di cui impossessarsi secondo i propri interessi, con uno sguardo di cupidigia che genera le ingiustizie economiche e sociali di cui purtroppo siamo ancora testimoni. Rivolgendo lo sguardo e il cuore verso Dio con un sentimento disiamo portati invece a fare buon uso dei frutti. Chi guarda verso Dio si ricorda di avere ricevuto dal creatore e ridona infacendo buon uso dei frutti, che usa secondo giustizia». Sono le parole dell’arcivescovo diAndrea Bruno Mazzocato in occasionesettantaduesima Giornata provinciale del...