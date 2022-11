I 9 passi per avere un’immagine bella e vincente

Servizio Informazione Religiosa

"Le conseguenze di possibili errori potrebbero non essere percepibili oggi , ma diventerebbero evidenti nel tempo - ha aggiunto - Potrebbe quindi essere troppo tardiinvertirli completamente". In ...... invita la Commissione europea a tornare sui propri, con un'interrogazione in materia che ... con quelli del nord più vicini al polo nord che vorrebbero abolire il cambio dell'orarestare ... Papa Francesco: Angelus, "vicini alla martoriata Ucraina, non rassegniamoci alla guerra". Auspica "passi avanti" per Cop27 Per tanti viticoltori la vendemmia di quest’anno è stata ... ha portato a decidere di anticipare la vendemmia di un paio di settimane rispetto agli anni passati e l’assenza di piogge durante la ...Prosegue la campagna di sensibilizzazione sulla disprassia patrocinata dalla Regione Sardegna: appuntamento a San Gavino il 19 novembre. La disprassia oculare e di sguardo è la difficoltà nel programm ...