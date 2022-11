Eni in Mozambico e Exxon in Grecia Doppio colpo sul gas | ma resta il nodo del 2023

(Di lunedì 14 novembre 2022) Mentre la politica sul tetto al prezzo del gas segue il binario della contrapposizione, a cui si somma il braccio di ferro tra Ursula von der Leyen e Charles Michel, il prossimo vertice dei ministri dell’energia dell’Ue avrà l’arduo compito di cercare non più solo una mediazione, ma una soluzione potabile al problema. Se da un lato è pur vero che le azioni di Eni ine diinsono foriere di buone soluzioni, ecco che la vera criticità è relativa a come affrontare energeticamente il. Due i problemi sul tavolo: prezzi elevati e mancanza di offerta. Ue Il controverso meccanismo di limitazione del prezzo del gas naturale, sommato al dibattito in corso tra gli stati membri, rappresenta un macigno dinanzi alla possibilità che i ministri dell’energia degli stati membri riescano ad approvare un limite ...

'un risultato raggiunto - dice- anche grazie a un'efficace pianificazione dell'esecuzione, al forte impegno di tutti i partner e al costante supporto del governo del'.Bene, con +0,64% dopo la notizia sul primo carico di gas naturale liquefatto partito dal giacimento Coral in. In Europa, il Dax tedesco avanza dello 0,52% e il Cac francese dello 0,48%.Mentre il prezzo del petrolio Brent vira al rialzo dello 0,70% a 96,76 dollari al barile, Eni, in progresso dell'1% a 14,42 euro, beneficia anche della notizia che il primo carico di gas naturale ...Il carico è parte del piano che Eni in risposta alla riduzione dei flussi di gas dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina È partito ufficialmente ieri il primo carico di gas naturale liquefatto (GNL ...