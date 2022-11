Costanza Caracciolo e Bobo Vieri in crisi? “Tra me e mio marito va tutto bene”

(Di lunedì 14 novembre 2022) I fan disono in ansia. I due infatti non pubblicano foto insieme da un po’ di tempo. Chiaro segnale, secondo alcuni, di problemi di coppia. A tranquillizzare i fan è l’ex velina di “Striscia La Notizia” in un’intervista a “Oggi”.e Christiancon le figlie Stella e Isabel (Foto Instagram)“È vero che è un periodo in cui le coppie famose scoppiano, ma facendo corna tra me e miovamolto, molto”, afferma. “Questa è l’altra faccia dei social. Il lato più insidioso della realtà della rete: trasformare per sottrazione una realtà di vita serena in un presunto disastro relazionale. ...

