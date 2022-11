C’è posta per te | svelata la data d' inizio e il primo ospite

(Di lunedì 14 novembre 2022) Torna C’èper te: ecco quando tornerà in onda su Canale 5. Le anticipazioni del people show condotto da Maria De Filippi.

Zonalocale

'Lain gioco del tanto atteso colloquio è alta - evidenziava ieri la Cnn - . In un mondo sconvolto dall'invasione russa dell'Ucraina, dalla pandemia di Covid - 19 e dalla devastazione del ...È stata poi riammessa, ecostantemente video . - Nel 2020 è stata protagonista di un servizio di Striscia la Notizia che ha indagato su una truffa di prodotti da lei sponsorizzati. Quanto ... "C'è posta per te" in Comune dagli scolari della Nuova direzione didattica - Gallery - Zonalocale