ATP Finals | Taylor Fritz batte Rafa Nadal in un’ora e mezza

(Di lunedì 14 novembre 2022) ATP, al Pala AlpiTour di Torino7-6, 6-1 ine trentasei minuti. Il numero due del mondo nulla ha potuto contro il numero 9 del ranking ATP. Chiaramente l’incontro che ne è venuto fuori è stato a dir poco spettacolare, con servizi battuti ad oltre 200 km/h.ha resistito fino al tie-break, poi il giovane statunitense ha avuto la meglio. Molto avvincente il primo set, durante il qualehanno combattuto punto su punto. Lo spagnolo si è presentato non al meglio e ha commesso numerosi falli, sfavorito, peraltro, da una superficie di gioco molto veloce. Nel primo incontro di singolare del Gruppo Verde il norvegese Casper Ruud ha battuto in due set il ...

Seconda giornata per ledi Torino. Dopo il gruppo verde , oggi è il turno del gruppo rosso. Si inizia con il primo doppio della giornata, alle 11.30 Wesley Koolhof con Neal Skupski contro Thanasi Kokkinakis e Nick ...in serata Ruud e Fritz si contendono il primato nel Gruppo Verde Martedì 15 novembre, tornano in campo al Pala Alpitour di Torino i protagonisti del Day 1 delle Nitto. Dopo la prima ...Medvedev-Rublev è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2022: orario, notizie, pronostici, diretta tv e .... Incroceranno le proprie racchette i due connazionali, nonché amici, Daniil ...(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Le Nitto Atp Finals di Torino sono iniziate con un colpo di scena: la sconfitta di Rafa Nadal in due set contro lo statunitense Taylor Fritz, che arrivava all'appuntamento ...