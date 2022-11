Papa “La pace è possibile non rassegnamoci alla guerra”

(Di domenica 13 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo vicini ai nostri fratelli ucraini. La, non”. Lo ha dettoFrancesco in occasione dell’Angelus a Piazza San Pietro. In precedenza nel corso della messa celebrata nella Basilicata di San Pietro, nel corso dell’omelia ha invitatosperanza, ad alzare lo sguardo e non lasciarsi travolgere dagli “sconvolgimenti della storia”, reiterando poi il suo accorato appello anche per le vittime della “sciagura della, che provoca la morte di tanti innocenti e moltiplica il veleno dell’odio”. Foto: agenziaFOTOGRAMMA.IT (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo stessoFrancesco compiendo un clamoroso endorsement ha dichiarato che il peso dell'accoglienza non può gravare tutto su Roma, ma deve essere condiviso dall'Europa. Appunto. Con buona...Ilindica la strada: 'Il segreto sta in una parola citata nell'ultima frase del Vangelo: 'Con ... Laè possibile, non rassegniamoci alla ...Nell’omelia il pontefice esorta ad agire davanti a una terza guerra mondiale “così crudele”. E ammonisce dal farsi attrarre da maghi, complottisti populisti e disfattisti. All ...La pace è possibile, non rassegnamoci alla guerra”. Così Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus rivolgendosi ai fedeli affacciato dal Palazzo Apostolico Vaticano.