Morto Keith Levene | fondatore dei Clash

La scomparsa diLevene , compositore, pioniere della chitarra, co - fondatore dei Clash e ... e suo marito era con lui nelle sue ultime ore, ha riferito al Guardian che il musicista è'in ...Levene, come èHammond ha detto che il suo amico aveva un cancro al fegato da due anni, ma la sua morte era stata inaspettata. 'Aveva così tanti progetti - c'erano così tante cose che ...È morto nella sua casa di Norfolk, in Inghilterra, il chitarrista e compositore Keith Levene, uno dei fondatori dei Clash. Aveva 65 anni ed era malato di tumore. Rai utilizza, sui propri siti web e ap ...Il mondo del punk piange Keith Levene, fondatore dei Clash e successivamente dei Public Image Limited. Il chitarrista, 65 anni, è morto a Norfolk, in Gran Bretagna, dopo una breve malattia: il cancro ...