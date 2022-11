Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | puntata 13 novembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 13 novembre 2022)pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere Nella settimadel 13, il primo ospite è l’astronauta Paolo Nespoli con il suo romanzo “L’unico giorno giusto per arrendersi”. Il libro racconta della storia di Manlio, astronauta in pensione e Stella, figlia di una sua cara amica che non c’è più, legati dalla passione comune per l’esplorazione spaziale. Grazie ai documentari, si viaggierà da Edimburgo a Capo Verde, fino ...