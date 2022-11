Cleopatra | si riscrive la storia | bruttina e macedone Ecco perché si uccise

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Altro che egizia, la reginaerae con piramidi non c'entra nulla. Sono questi alcuni dei falsi miti legati a quella che è stata la donna più potente della. Celebrata dall'arte e dal cinema, chiacchierata dalle malelingue per 2000 anni,era molto diversa da come lace l'ha consegnata. A cominciare dalla nazionalità:discendeva infatti da uno dei generali di Alessandro Magno che alla morte del condottiero si erano spartiti il suo regno. E ancora: essendo nata nel 69 a.C. da una concubina del faraone Tolomeo XII,è stata più vicina allo sbarco sulla Luna che alla costruzione delle piramidi. Venne infatti al mondo 2.038 anni prima dell'atterraggio sulla luna di Neil Armstrong ed esattamente 2.491 anni dopo la ...