Barbara D’Urso | “Mi sono capitate cose tremende” E parla del suo privato

Leggi su dilei

(Di domenica 13 novembre 2022) È stata uno dei volti di punta dell’ultimo decennio Mediaset e, ora che la Rete l’ha messa parzialmente a riposo,non ha intenzione di mollare la presa. La conduttrice partenopea è infatti sul punto di lanciare un nuovo progetto, un podcast in sei puntate, nel quale si racconta come mai aveva fatto nella sua carriera. L’iniziativa nasce in collaborazione con Alfemminile e rappresenta una nuova e stimolante sfida per lei, che mai si è tirata indietro quando si è trattato di mettersi in gioco., le confessioni inattese Per anni, è entrata – ogni giorno – nelle case degli italiani.ha una lunghissima carriera alle spalle, fatta di televisione, cinema e teatro. Ma è nell’ultimo decennio che ha riscoperto se stessa nelle vesti di conduttrice, come ...