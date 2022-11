Atto di fede | la recensione | un christian film ad alto budget

(Di domenica 13 novembre 2022) Ladidiideologicamente schierato che racconta di un presunto miracolo avvenuto nel Missouri, stasera su RAI1 in prima tv. Il qurdicenne John, originario del Guatemala, è stato adottato quando aveva solo un anno da una coppia del Missouri, Brian e Joyce Smith, marito e moglie profondamente religiosi che lo hanno cresciuto secondo i dettami della Chiesa. Ma come ogni ragazzino della sua età, John è alle prese con i classici problemi adolescenziali e non ha mai del tutto superato il trauma di non aver potuto conoscere la sua madre biologica. Come vi raccontiamo nelladidi, il giovanissimo protagonista si trova un giorno insieme a due amici a compiere delle scriteriate evoluzioni su un lago ghiacciato, …

Stasera su Rai 1 alle 21.25diIl ragazzino John Smith (Marcel Ruiz, 19), rimasto intrappolato in un lago gelato ...Film Stasera in TV di Oggi Domenica 13 Novembre 2022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro:di, Il Gladiatore, Papà per amore, Terra di confine - Open Range, The Front Runner - Il Vizio del Potere, Transformers 5: L'Ultimo Cavaliere, The Tunnel - Trappola nel buio, Love on Ice, ...La recensione di Atto di fede, film ideologicamente schierato che racconta di un presunto miracolo avvenuto nel Missouri, stasera su RAI1 in prima tv.Quante puntate sono previste per Atto di fede Il film va in onda su Rai 1 oggi, 13 novembre 2022, alle ore 21.25. Essendo un film, va in onda solo oggi. Non si tratta quindi di una fiction, ma di un ...