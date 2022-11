Ucraina | le minacce di Medvedev | ' La Russia non ha utilizzato tutto il suo arsenale di distruzione'

(Di sabato 12 novembre 2022)l'idiota guerrafondaio che da quando è iniziata l'invasione dell'sparge solo odio e. "Mosca continuerà a riprendersi i territori russi e per ovvie ragioni non ha ancora ...

Medvedev l'idiota guerrafondaio che da quando è iniziata l'invasione dell'sparge solo odio e. "Mosca continuerà a riprendersi i territori russi e per ovvie ragioni non ha ancora utilizzato tutto il suo arsenale di possibili armi di distruzione" in. "...Si tratta ora di ricostruire un'intesa necessaria, specie di fronte agli scenari delle sfide globali: dalle emergenze energetiche e climatiche, alla guerra ine alle altrerivolte all'...L'ex presidente russo Dmitri Medvedev dopo il ritiro delle truppe russe da Kherson lancia nuove minacce contro l'Ucraina ..." Ricordiamo che la Russia , per ovvie ragioni per tutte le persone, non ha ancora utilizzato tutto il suo arsenale di possibili mezzi di ...