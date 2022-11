Trattamento viso per l’inverno con la biorivitalizzante del Dr Juri Tassinari

Leggi su lopinionista

(Di sabato 12 novembre 2022)porta con sé, oltre al freddo, anche potenziali danni alla nostra pelle: secchezza, disidratazione, colore spento e rughe d’espressione, che si fanno sempre più marcate. Il Dr., noto specialista nel campo della chirurgia plastica, propone la biorivitalizzazione comedi medicina estetica ideale da effettuare durante. La biorivitalizzazione è unmedico che mira a reintegrare nel derma quelle sostanze che il nostro organismo non riesce più a produrre in forma adeguata (acido ialuronico, vitamine, coenzimi e minerali, etc.). Queste sostanze stimolano il microcircolo, favoriscono il turnover cellulare e ridonano alla pelle il turgore, l’idratazione, la morbidezza, l’elasticità e la luminosità perse con il passare del tempo a causa ...