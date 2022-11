Schlein in campo nel congresso Pd | si riapre discussione data primarie

(Di sabato 12 novembre 2022) IlPd entra nel vivo, i nomi che si contenderanno la segreteria cominciano a farsi avanti e adesso la verasi sposta sulladelle, che l`ala moderata dei democratici - ma non solo - vorrebbe anticipare a fine gennaio-inizio febbraio. Elly Schelin interrompe un lungo silenzio e dice che non si può "stare a guardare", annuncia la propria partecipazione al "percorso costituente" e lancia quasi una forma soft di rottamazione, promettendo di liberare "le migliori energie che ci sono, dentro la comunità democratica" e guardando anche fuori dai confini del partito". Soprattutto, avverte mandando un messaggio alle correnti, "non accetto la cooptazione". A poche ore di distanza, poi, Goffredo Bettini presenta il suo ultimo libro insieme ad Andrea Orlando e Giuseppe Conte e pone con chiarezza ...

Il presidente grillino insieme all'ex ministro Orlando alla presentazione del libro di Bettini. Costituente del Partito Democratico, in. 'Ma rifuggo la logica delle ...Lo ha detto in una diretta Instagram la deputata Elly, eletta con la lista Pd - Italia democratica e progressista.L'eterna guerra fra correnti trova nuove variabili. A cominciare da Elly Schlein, paradossalmente sostenuta dagli ex dc (Letta, Franceschini) e avversata ...Lo scontro si accentua, è il più forte dall’epoca dei gilet gialli quando ci fu una crisi diplomatica causata dell’appoggio alle proteste da parte dei Cinque Stelle. Giorgia Meloni risponde in modo ri ...