Incidente mortale a Cisterna | addio a Enrico | gestiva uno dei bar storici di Latina

(Di sabato 12 novembre 2022) Si chiamavaTotò e aveva 55 anni. E’ lui la vittima del terribileavvenuto ieri pomeriggio, venerdì 11 novembre, adi. L’uomo viaggiava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro un palo. Un impatto tremendo che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Chi era la vittimaToto era un imprenditore pontino che con la famiglia del fratelloil Bar Pontestilli, tra le attività storiche di. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo era da poco partito dall’abitazione dei suoceri per fare rientro a casa, poco distante. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in rete, tra cui quello di una società sportiva di cui fa parte il figlio della vittima: “La famiglia del Nuovo ...

Si chiamava Enrico Totò e aveva 55 anni. E' lui la vittima del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 11 novembre, a Cisterna di Latina. L'uomo viaggiava a bordo del suo scooter quando, ...