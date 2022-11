Il regime in Iran teme un' insurrezione | la repressione si fa spietata nelle regioni più povere

(Di sabato 12 novembre 2022) In Azerbaijan occidentale, Kurdistaniano e S?st?n-Bal?cist?n si contano centinaia di morti. Dispiegate in massa le forze di sicurezza, censura quasi totale di Internet e minaccia della pena di morte per chi viene arrestato. Ma la protesta, guidata dai giovani, non intende mollare: "Uccideteci tutti! Moriremo da persone libere e libereremo l’dalla dittatura"

