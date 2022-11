Highlights e gol Piacenza-Pordenone 0-3 | Serie C 2022 23 VIDEO

(Di sabato 12 novembre 2022) Ilcone gol del match0-3, valido per la tredicesima giornata del girone A del campionato di/23. Tutto facile per gli ospiti, che calano il tris e conquistano i tre punti in maniera agevole. Bassoli apre le danze, Dubickas sigla il raddoppio ed un autogol di Masetti chiude definitivamente i giochi. Ecco ilcon glidel match. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

VIDEONAPOLI - UDINESE 3 - 2 NAPOLI - UDINESE 1 - 0: ILDI OSIMHENI rosa perdono sul campo del Cosenza per 3 - 2 dopo una bella partita, giocata a ritmi alti da entrambe le squadre e ricca di occasioni daSouthampton - Liverpool highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Premier League. I Reds si impongono con il risultato di 3-1 ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...