Guida sotto effetto di droga a Corso Francia | due persone denunciate dalla Polizia

(Di sabato 12 novembre 2022) Serata di controlli quella di ieri da parte dellaa Roma (teatro di diversi incidenti mortali negli ultimi tempi, tra cui la tragedia di Gaia e Camilla). In particolare gli agenti delladi Stato del Distretto di zona, insieme al personale dellaStradale e squadra Cinofili, hanno effettuato diversi posti di controllo. Il bilancio dei controlli Gli equipaggi, muniti di alcol-test e precursori di droghe, hanno identificato 130e controllato 95 veicoli. Undici le contravvenzioni al Codice della Strada elevate, 1 persona segnalata per uso di stupefacenti con sequestro di circa 10 grammi di marijuana. Leggi anche: Travolge e uccide un ciclista, poi scappa: già fermato in passato perin stato di ebrezza, ora era pronto a ...

Questure sul web

La situazione rischia di precipitare quando Wakanda finisceattacco di Namor Letitia Wright ... tre donne da cui dipenderà però il cambio di passo nella gestione del regno: unamarcata da ......dove era in corso l'esame teorico per il conseguimento della patente di. All'ispettore della motorizzazione non era passato inosservato un candidato che armeggiava con qualcosa nascosto... Massima attenzione alle violazioni della normativa del Codice della Strada MACERATA- I carabinieri di Macerata, nella tarda mattinata di lunedì 7 novembre, sono intervenuti su richiesta di un funzionario della Motorizzazione Civile negli uffici dove era in ...Le frizioni tra i meloniani rallentano la formazione del governo siciliano. Mentre si profila la vicepresidenza della Regione per il leghista pluri imputato Luca Sammartino. Così alla guida della Sici ...