Elezioni USA | la parola chiave è inclusività

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 novembre 2022) Le midterm elections negli USA quest’anno sembrano volgere verso una politica diper quanto riguarda i candidati in corsa alla Casa Bianca. Negli Stati Uniti in questi giorni i cittadini ancora attendono l’esito delle midterm elections. La situazione si prospetta abbastanza insolita: c’è un’apparente parità tra i repubblicani e i democratici. Un aspetto che ha incuriosito il resto del mondo che guarda la corsa alla Casa Bianca è sicuramente la presenza di alcune personalità politiche. In queste2022 si presenta un ventaglio di politici piuttosto vario che – per la prima volta – lascia presagire un senso di apertura einclusive negli USA: i personaggi di punta Tra i personaggi di punta di queste2022 negli USA troviamo la democratica ...