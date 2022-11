Ecco i segreti per conservare l’abbronzatura

Leggi su dilei

(Di sabato 12 novembre 2022) Per qualcuno, è già arrivato il momento di tornare a casa. Per molti altri, fortunatamente, le vacanze vanno avanti e c’è ancora tempo per arrivare ad avere una tintarella invidiabile, con la pelle scura. Ricordato a tutti che è sempre necessario preservare la pelle da scottature malsane con schermi che consentano di ottenere il necessario livello di protezione, anche per evitare di andare incontro a una sorta di “effetto barbecue” con la pelle che si arrossa per l’esposizione concentrata ai raggi solari, sicuramente viene da pensare a cosa accadrà nelle settimane che faranno seguito al rientro. Progressivamente il colorito estivo tenderà a scemare, riportando l’epidermide a diventare sempre più bianca. C’è quindi una domanda che possiamo farci: possiamo mantenere più a lungo possibile la pelle bronzea, ritardando il più possibile il naturale passaggio all’epidermide pallida dei mesi ...