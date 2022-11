DIRETTA F1 | GP Brasile 2022 LIVE | Esteban Ocon al comando delle FP2 | prove di passo gara per i piloti

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 Rientra ai box Sainz, Leclerc resta in pista e gira sull’1:17. 16.58 Ottimo giro di, che sale in testa con 1:14.604. 16.55 Ecco i tempi aggiornatiFP2: 1 George RUSSELL Mercedes1:14.916 1 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.570 2 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.720 1 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.806 2 5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.899 16 Charles LECLERC Ferrari+0.952 2 7 Carlos SAINZ Ferrari+1.098 3 8Alpine+1.162 2 9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.440 4 10 Lando NORRIS McLaren+1.588 1 11 Fernando ALONSO Alpine+1.603 2 12 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.722 2 13 Daniel RICCIARDO McLaren+1.756 2 14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.962 3 15 Lance STROLL Aston Martin+2.052 5 16 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.147 5 17 Yuki ...

16.30 - 17.30 Prove libere 2 20.30 - 21.30 Sprint Racetv in abbonamento su Sky Sport F1, Sky Sport 4K (solo prove libere 2) e Sky Sport Unostreaming in abbonamento su SkyGo, Now16:25 Tutti i tempi inSegui i tempi live nella tabella libere - 2 16:20 10 minuti al semaforo verde Piloti pronti a scendere in pista a Interlagos per la seconda sessione di prove libere del week end brasiliano. ...F1 GP Brasile 2022, PL2: segui la cronaca live delle libere 2 del weekend di Interlagos in diretta sabato 12 novembre dalle 16.15. Semaforo verde alle 16.30 ...Carissimi amici di F1GranPrix, buon pomeriggio e benvenuti al commento del secondo turno di prove libere del Gran Premio del Brasile! Vi ricordiamo che l’appuntamento con la Sprint Race sarà questa se ...