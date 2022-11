De Laurentiis al telefono nello spogliatoio | «Un applauso al nostro grande allenatore»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 novembre 2022) Aurelio De, pur se negli Stati Uniti, ha voluto complimentarsi al termine di Napoli-Udinese. Partita vinta dagli azzurri 3-2 e che ha fatto chiudere a passo di record la prima parte di stagione alla squadra di Spalletti. Ben quarantuno punti conquistati su quarantacinque. Uno score che è stato sottolineato anche da Massimiliano Allegri nella sua odierna conferenza stampa. Deha pubblicato i tweet in cui ha definito questo Napoli la squadra più forte della sua gestione. Ma non ha voluto far mancare i suoi complimenti. Dopo la partita si è messo in contatto con loe in viva voce ha elogiato tutti, a cominciare da Luciano Spalletti. Ha chiesto «unper il». E in effetti il tecnico toscano sta facendo ...